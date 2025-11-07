Informații privind prețul pentru Derpy (DERPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -10.24% Modificare de preț (7 zile) -33.91% Modificare de preț (7 zile) -33.91%

Prețul în timp real pentru Derpy (DERPY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DERPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DERPY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DERPY s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -10.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Derpy (DERPY)

Capitalizare de piață $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Ofertă află în circulație 999.67M 999.67M 999.67M Ofertă totală 999,670,613.644676 999,670,613.644676 999,670,613.644676

Capitalizarea de piață actuală pentru Derpy este $ 12.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DERPY este 999.67M, cu o ofertă totală de 999670613.644676. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.17K.