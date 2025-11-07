BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Deri Protocol astăzi este 0.0032261 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DERI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DERI pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 DERI în USD:

$0.00322784
$0.00322784
-1.90%1D
Deri Protocol (DERI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:41:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Deri Protocol (DERI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00319379
Minim 24 h
$ 0.00333059
Maxim 24 h

$ 0.00319379
$ 0.00333059
$ 3.77
$ 0.00200107
-0.25%

-2.04%

-17.30%

-17.30%

Prețul în timp real pentru Deri Protocol (DERI) este $0.0032261. În ultimele 24 de ore, tokenul DERI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00319379 și un maxim de $ 0.00333059, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DERI este $ 3.77, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00200107.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DERI s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -2.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Deri Protocol (DERI)

$ 424.29K
--
$ 1.59M
131.19M
490,441,296.592577
Capitalizarea de piață actuală pentru Deri Protocol este $ 424.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DERI este 131.19M, cu o ofertă totală de 490441296.592577. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.59M.

Istoric de preț pentru Deri Protocol (DERI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Deri Protocol la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Deri Protocol la USD a fost $ -0.0016177626.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Deri Protocol la USD a fost $ -0.0015672513.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Deri Protocol la USD a fost $ -0.000935910716365194.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.04%
30 de zile$ -0.0016177626-50.14%
60 de zile$ -0.0015672513-48.58%
90 de zile$ -0.000935910716365194-22.48%

Ce este Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Deri Protocol (DERI)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Deri Protocol (USD)

Ce valoare va avea Deri Protocol (DERI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Deri Protocol (DERI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Deri Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Deri Protocol!

DERI în monede locale

Tokenomie pentru Deri Protocol (DERI)

Înțelegerea tokenomică a Deri Protocol (DERI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DERI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Deri Protocol (DERI)

Cât valorează Deri Protocol (DERI) astăzi?
Prețul pe viu pentru DERI în USD este 0.0032261 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DERI în USD?
Prețul actual pentru DERI la USD este $ 0.0032261. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Deri Protocol?
Capitalizarea de piață pentru DERI este $ 424.29K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DERI?
Ofertă aflată în circulație pentru DERI este 131.19M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DERI?
DERI a obținut un preț ATH de 3.77 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DERI?
DERI a avut un preț ATL de 0.00200107 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DERI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DERI este -- USD.
Va crește DERI în acest an?
DERI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DERI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:41:12 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Deri Protocol (DERI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

