Informații privind prețul pentru Deri Protocol (DERI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00319379 Maxim 24 h $ 0.00333059 Maxim dintotdeauna $ 3.77 Cel mai mic preț $ 0.00200107 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -2.04% Modificare de preț (7 zile) -17.30%

Prețul în timp real pentru Deri Protocol (DERI) este $0.0032261. În ultimele 24 de ore, tokenul DERI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00319379 și un maxim de $ 0.00333059, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DERI este $ 3.77, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00200107.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DERI s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -2.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Deri Protocol (DERI)

Capitalizare de piață $ 424.29K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.59M Ofertă află în circulație 131.19M Ofertă totală 490,441,296.592577

Capitalizarea de piață actuală pentru Deri Protocol este $ 424.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DERI este 131.19M, cu o ofertă totală de 490441296.592577. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.59M.