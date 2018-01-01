Tokenomie pentru Delta Exchange (DETO) Descoperă informații cheie despre Delta Exchange (DETO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Delta Exchange (DETO) Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Pagină de internet oficială: https://www.delta.exchange/ Cumpără DETO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Delta Exchange (DETO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Delta Exchange (DETO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 96.42M $ 96.42M $ 96.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.55M $ 29.55M $ 29.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 Minim dintotdeauna: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Preț curent: $ 0.059093 $ 0.059093 $ 0.059093 Află mai mult despre prețul tokenului Delta Exchange (DETO)

Tokenomie pentru Delta Exchange (DETO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Delta Exchange (DETO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DETO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DETO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DETO, explorează prețul în direct al tokenului DETO!

Predicție de preț pentru DETO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DETO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DETO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DETO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!