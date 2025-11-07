Informații privind prețul pentru Degen Express (DEGEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.92% Modificare de preț (7 zile) -20.44% Modificare de preț (7 zile) -20.44%

Prețul în timp real pentru Degen Express (DEGEX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DEGEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEGEX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEGEX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Degen Express (DEGEX)

Capitalizare de piață $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Ofertă află în circulație 908.51M 908.51M 908.51M Ofertă totală 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Capitalizarea de piață actuală pentru Degen Express este $ 26.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEGEX este 908.51M, cu o ofertă totală de 951371042.3602728. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.44K.