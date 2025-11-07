Informații privind prețul pentru DegeCoin ($DEGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.67% Modificare de preț (1 zi) +7.61% Modificare de preț (7 zile) +27.64% Modificare de preț (7 zile) +27.64%

Prețul în timp real pentru DegeCoin ($DEGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $DEGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $DEGE este $ 0.064437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $DEGE s-a modificat cu -0.67% în decursul ultimei ore, cu +7.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +27.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DegeCoin ($DEGE)

Capitalizare de piață $ 417.32K$ 417.32K $ 417.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 417.32K$ 417.32K $ 417.32K Ofertă află în circulație 999.38M 999.38M 999.38M Ofertă totală 999,379,026.173173 999,379,026.173173 999,379,026.173173

Capitalizarea de piață actuală pentru DegeCoin este $ 417.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $DEGE este 999.38M, cu o ofertă totală de 999379026.173173. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 417.32K.