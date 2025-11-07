Informații privind prețul pentru DeFrogs (DEFROGS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 36.92 $ 36.92 $ 36.92 Minim 24 h $ 38.68 $ 38.68 $ 38.68 Maxim 24 h Minim 24 h $ 36.92$ 36.92 $ 36.92 Maxim 24 h $ 38.68$ 38.68 $ 38.68 Maxim dintotdeauna $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Cel mai mic preț $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -2.95% Modificare de preț (7 zile) -15.66% Modificare de preț (7 zile) -15.66%

Prețul în timp real pentru DeFrogs (DEFROGS) este $37.29. În ultimele 24 de ore, tokenul DEFROGS a fost tranzacționat între un minim de $ 36.92 și un maxim de $ 38.68, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEFROGS este $ 3,930.55, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 34.07.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEFROGS s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -2.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DeFrogs (DEFROGS)

Capitalizare de piață $ 372.54K$ 372.54K $ 372.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 372.54K$ 372.54K $ 372.54K Ofertă află în circulație 10.00K 10.00K 10.00K Ofertă totală 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DeFrogs este $ 372.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEFROGS este 10.00K, cu o ofertă totală de 10000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 372.54K.