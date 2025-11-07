Informații privind prețul pentru Defi Tiger (DTG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -4.05% Modificare de preț (1 zi) +1.95% Modificare de preț (7 zile) -19.29% Modificare de preț (7 zile) -19.29%

Prețul în timp real pentru Defi Tiger (DTG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DTG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DTG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DTG s-a modificat cu -4.05% în decursul ultimei ore, cu +1.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Defi Tiger (DTG)

Capitalizare de piață $ 747.42K$ 747.42K $ 747.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 747.42K$ 747.42K $ 747.42K Ofertă află în circulație 352.85T 352.85T 352.85T Ofertă totală 352,846,193,777,326.4 352,846,193,777,326.4 352,846,193,777,326.4

Capitalizarea de piață actuală pentru Defi Tiger este $ 747.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DTG este 352.85T, cu o ofertă totală de 352846193777326.4. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 747.42K.