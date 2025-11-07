Informații privind prețul pentru Decrypting (DCRYPT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0024082 $ 0.0024082 $ 0.0024082 Minim 24 h $ 0.0026187 $ 0.0026187 $ 0.0026187 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0024082$ 0.0024082 $ 0.0024082 Maxim 24 h $ 0.0026187$ 0.0026187 $ 0.0026187 Maxim dintotdeauna $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Cel mai mic preț $ 0.00207953$ 0.00207953 $ 0.00207953 Modificare de preț (1 oră) -0.05% Modificare de preț (1 zi) -5.08% Modificare de preț (7 zile) -13.28% Modificare de preț (7 zile) -13.28%

Prețul în timp real pentru Decrypting (DCRYPT) este $0.00246772. În ultimele 24 de ore, tokenul DCRYPT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0024082 și un maxim de $ 0.0026187, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DCRYPT este $ 0.01196398, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00207953.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DCRYPT s-a modificat cu -0.05% în decursul ultimei ore, cu -5.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Decrypting (DCRYPT)

Capitalizare de piață $ 132.84K$ 132.84K $ 132.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 248.05K$ 248.05K $ 248.05K Ofertă află în circulație 53.55M 53.55M 53.55M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Decrypting este $ 132.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DCRYPT este 53.55M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 248.05K.