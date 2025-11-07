Informații privind prețul pentru Dechat (DECHAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00378719 $ 0.00378719 $ 0.00378719 Minim 24 h $ 0.00381504 $ 0.00381504 $ 0.00381504 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00378719$ 0.00378719 $ 0.00378719 Maxim 24 h $ 0.00381504$ 0.00381504 $ 0.00381504 Maxim dintotdeauna $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Cel mai mic preț $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.56% Modificare de preț (7 zile) +6.52% Modificare de preț (7 zile) +6.52%

Prețul în timp real pentru Dechat (DECHAT) este $0.00381206. În ultimele 24 de ore, tokenul DECHAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00378719 și un maxim de $ 0.00381504, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DECHAT este $ 8.15, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00150656.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DECHAT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dechat (DECHAT)

Capitalizare de piață $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 95.30K$ 95.30K $ 95.30K Ofertă află în circulație 3.70M 3.70M 3.70M Ofertă totală 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dechat este $ 14.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DECHAT este 3.70M, cu o ofertă totală de 25000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 95.30K.