Informații privind prețul pentru Decentralized ETF (DETF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.190554$ 0.190554 $ 0.190554 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) +0.38% Modificare de preț (7 zile) -8.08% Modificare de preț (7 zile) -8.08%

Prețul în timp real pentru Decentralized ETF (DETF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DETF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DETF este $ 0.190554, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DETF s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu +0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Decentralized ETF (DETF)

Capitalizare de piață $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Decentralized ETF este $ 9.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DETF este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.17K.