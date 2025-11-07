Informații privind prețul pentru Dark Cheems (TOTAKEKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00040817 $ 0.00040817 $ 0.00040817 Minim 24 h $ 0.00059849 $ 0.00059849 $ 0.00059849 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00040817$ 0.00040817 $ 0.00040817 Maxim 24 h $ 0.00059849$ 0.00059849 $ 0.00059849 Maxim dintotdeauna $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Cel mai mic preț $ 0.00029539$ 0.00029539 $ 0.00029539 Modificare de preț (1 oră) -2.98% Modificare de preț (1 zi) +19.01% Modificare de preț (7 zile) -15.36% Modificare de preț (7 zile) -15.36%

Prețul în timp real pentru Dark Cheems (TOTAKEKE) este $0.00049123. În ultimele 24 de ore, tokenul TOTAKEKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00040817 și un maxim de $ 0.00059849, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOTAKEKE este $ 0.01529702, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00029539.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOTAKEKE s-a modificat cu -2.98% în decursul ultimei ore, cu +19.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dark Cheems (TOTAKEKE)

Capitalizare de piață $ 491.00K$ 491.00K $ 491.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 491.00K$ 491.00K $ 491.00K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dark Cheems este $ 491.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOTAKEKE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 491.00K.