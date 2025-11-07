Informații privind prețul pentru Daku V2 (DAKU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.11664 $ 0.11664 $ 0.11664 Minim 24 h $ 0.122615 $ 0.122615 $ 0.122615 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.11664$ 0.11664 $ 0.11664 Maxim 24 h $ 0.122615$ 0.122615 $ 0.122615 Maxim dintotdeauna $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Cel mai mic preț $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Modificare de preț (1 oră) +0.33% Modificare de preț (1 zi) -0.27% Modificare de preț (7 zile) -0.99% Modificare de preț (7 zile) -0.99%

Prețul în timp real pentru Daku V2 (DAKU) este $0.117573. În ultimele 24 de ore, tokenul DAKU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.11664 și un maxim de $ 0.122615, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DAKU este $ 0.152985, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02737318.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DAKU s-a modificat cu +0.33% în decursul ultimei ore, cu -0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Daku V2 (DAKU)

Capitalizare de piață $ 70.82M$ 70.82M $ 70.82M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 70.82M$ 70.82M $ 70.82M Ofertă află în circulație 600.00M 600.00M 600.00M Ofertă totală 599,999,750.615455 599,999,750.615455 599,999,750.615455

Capitalizarea de piață actuală pentru Daku V2 este $ 70.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DAKU este 600.00M, cu o ofertă totală de 599999750.615455. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 70.82M.