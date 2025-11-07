Informații privind prețul pentru Cypherspace (CYPHER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.40% Modificare de preț (1 zi) -5.48% Modificare de preț (7 zile) -23.46% Modificare de preț (7 zile) -23.46%

Prețul în timp real pentru Cypherspace (CYPHER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CYPHER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CYPHER este $ 0.00201261, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CYPHER s-a modificat cu +0.40% în decursul ultimei ore, cu -5.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cypherspace (CYPHER)

Capitalizare de piață $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Ofertă află în circulație 999.56M 999.56M 999.56M Ofertă totală 999,563,521.715143 999,563,521.715143 999,563,521.715143

Capitalizarea de piață actuală pentru Cypherspace este $ 11.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CYPHER este 999.56M, cu o ofertă totală de 999563521.715143. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.78K.