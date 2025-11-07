Informații privind prețul pentru Cybercentry (CENTRY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00097287 $ 0.00097287 $ 0.00097287 Minim 24 h $ 0.00149364 $ 0.00149364 $ 0.00149364 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00097287$ 0.00097287 $ 0.00097287 Maxim 24 h $ 0.00149364$ 0.00149364 $ 0.00149364 Maxim dintotdeauna $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Cel mai mic preț $ 0.00014061$ 0.00014061 $ 0.00014061 Modificare de preț (1 oră) +4.92% Modificare de preț (1 zi) +1.52% Modificare de preț (7 zile) +51.76% Modificare de preț (7 zile) +51.76%

Prețul în timp real pentru Cybercentry (CENTRY) este $0.00107166. În ultimele 24 de ore, tokenul CENTRY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00097287 și un maxim de $ 0.00149364, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CENTRY este $ 0.0020333, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00014061.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CENTRY s-a modificat cu +4.92% în decursul ultimei ore, cu +1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +51.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cybercentry (CENTRY)

Capitalizare de piață $ 538.61K$ 538.61K $ 538.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Cybercentry este $ 538.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CENTRY este 500.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.08M.