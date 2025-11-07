Informații privind prețul pentru CV3 (CV3AI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.78% Modificare de preț (1 zi) -16.01% Modificare de preț (7 zile) -28.80% Modificare de preț (7 zile) -28.80%

Prețul în timp real pentru CV3 (CV3AI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CV3AI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CV3AI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CV3AI s-a modificat cu -2.78% în decursul ultimei ore, cu -16.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CV3 (CV3AI)

Capitalizare de piață $ 109.98K$ 109.98K $ 109.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 109.98K$ 109.98K $ 109.98K Ofertă află în circulație 990.00M 990.00M 990.00M Ofertă totală 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CV3 este $ 109.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CV3AI este 990.00M, cu o ofertă totală de 990000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 109.98K.