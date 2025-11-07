BursăDEX+
Mai multe despre CV3AI

Informații de preț pentru CV3AI

Ce este CV3AI

Carte albă pentru CV3AI

Pagina oficială pentru CV3AI

Tokenomie pentru CV3AI

Prognoza prețurilor pentru CV3AI

Logo CV3

Preț CV3 (CV3AI)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 CV3AI în USD:

$0.00011109
$0.00011109$0.00011109
-16.00%1D
mexc
USD
CV3 (CV3AI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:04:42 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru CV3 (CV3AI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.78%

-16.01%

-28.80%

-28.80%

Prețul în timp real pentru CV3 (CV3AI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CV3AI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CV3AI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CV3AI s-a modificat cu -2.78% în decursul ultimei ore, cu -16.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CV3 (CV3AI)

$ 109.98K
$ 109.98K$ 109.98K

--
----

$ 109.98K
$ 109.98K$ 109.98K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CV3 este $ 109.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CV3AI este 990.00M, cu o ofertă totală de 990000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 109.98K.

Istoric de preț pentru CV3 (CV3AI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru CV3 la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru CV3 la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru CV3 la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru CV3 la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-16.01%
30 de zile$ 0-40.49%
60 de zile$ 0-61.63%
90 de zile$ 0--

Ce este CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Predicție de preț pentru CV3 (USD)

Ce valoare va avea CV3 (CV3AI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale CV3 (CV3AI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru CV3.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru CV3!

CV3AI în monede locale

Tokenomie pentru CV3 (CV3AI)

Înțelegerea tokenomică a CV3 (CV3AI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CV3AI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre CV3 (CV3AI)

Cât valorează CV3 (CV3AI) astăzi?
Prețul pe viu pentru CV3AI în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CV3AI în USD?
Prețul actual pentru CV3AI la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru CV3?
Capitalizarea de piață pentru CV3AI este $ 109.98K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CV3AI?
Ofertă aflată în circulație pentru CV3AI este 990.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CV3AI?
CV3AI a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CV3AI?
CV3AI a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CV3AI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CV3AI este -- USD.
Va crește CV3AI în acest an?
CV3AI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CV3AI pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru CV3 (CV3AI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

