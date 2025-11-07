Informații privind prețul pentru CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.09% Modificare de preț (1 zi) -11.49% Modificare de preț (7 zile) -5.09% Modificare de preț (7 zile) -5.09%

Prețul în timp real pentru CryptoLoots (CLOOTS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CLOOTS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLOOTS este $ 0.00211204, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLOOTS s-a modificat cu -1.09% în decursul ultimei ore, cu -11.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CryptoLoots (CLOOTS)

Capitalizare de piață $ 110.56K$ 110.56K $ 110.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 110.56K$ 110.56K $ 110.56K Ofertă află în circulație 985.21M 985.21M 985.21M Ofertă totală 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

Capitalizarea de piață actuală pentru CryptoLoots este $ 110.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLOOTS este 985.21M, cu o ofertă totală de 985206138.46286. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 110.56K.