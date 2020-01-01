Tokenomie pentru Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Descoperă informații cheie despre Cryptocurrency Coin (CRYPTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. Pagină de internet oficială: https://www.cryptocurrency-coin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cryptocurrency Coin (CRYPTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.01946461 $ 0.01946461 $ 0.01946461 Minim dintotdeauna: $ 0.00169238 $ 0.00169238 $ 0.00169238 Preț curent: $ 0.00439564 $ 0.00439564 $ 0.00439564 Află mai mult despre prețul tokenului Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Tokenomie pentru Cryptocurrency Coin (CRYPTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cryptocurrency Coin (CRYPTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRYPTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRYPTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRYPTO, explorează prețul în direct al tokenului CRYPTO!

