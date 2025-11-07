Informații privind prețul pentru CryptoAutos (AUTOS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00280598 $ 0.00280598 $ 0.00280598 Minim 24 h $ 0.00333353 $ 0.00333353 $ 0.00333353 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00280598$ 0.00280598 $ 0.00280598 Maxim 24 h $ 0.00333353$ 0.00333353 $ 0.00333353 Maxim dintotdeauna $ 0.07346$ 0.07346 $ 0.07346 Cel mai mic preț $ 0.00239245$ 0.00239245 $ 0.00239245 Modificare de preț (1 oră) -0.40% Modificare de preț (1 zi) -1.42% Modificare de preț (7 zile) -19.23% Modificare de preț (7 zile) -19.23%

Prețul în timp real pentru CryptoAutos (AUTOS) este $0.00282693. În ultimele 24 de ore, tokenul AUTOS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00280598 și un maxim de $ 0.00333353, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AUTOS este $ 0.07346, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00239245.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AUTOS s-a modificat cu -0.40% în decursul ultimei ore, cu -1.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CryptoAutos (AUTOS)

Capitalizare de piață $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Ofertă află în circulație 740.54M 740.54M 740.54M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CryptoAutos este $ 2.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AUTOS este 740.54M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.82M.