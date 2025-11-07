Informații privind prețul pentru Crypto Twitter (CT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.72% Modificare de preț (7 zile) -11.81% Modificare de preț (7 zile) -11.81%

Prețul în timp real pentru Crypto Twitter (CT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CT este $ 0.002489, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crypto Twitter (CT)

Capitalizare de piață $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Ofertă află în circulație 913.17M 913.17M 913.17M Ofertă totală 913,167,884.903644 913,167,884.903644 913,167,884.903644

Capitalizarea de piață actuală pentru Crypto Twitter este $ 24.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CT este 913.17M, cu o ofertă totală de 913167884.903644. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.36K.