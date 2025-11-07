Informații privind prețul pentru Crypto Factor (CFR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0110669 $ 0.0110669 $ 0.0110669 Minim 24 h $ 0.01194607 $ 0.01194607 $ 0.01194607 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0110669$ 0.0110669 $ 0.0110669 Maxim 24 h $ 0.01194607$ 0.01194607 $ 0.01194607 Maxim dintotdeauna $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Cel mai mic preț $ 0.01086183$ 0.01086183 $ 0.01086183 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -5.12% Modificare de preț (7 zile) -16.22% Modificare de preț (7 zile) -16.22%

Prețul în timp real pentru Crypto Factor (CFR) este $0.01119093. În ultimele 24 de ore, tokenul CFR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0110669 și un maxim de $ 0.01194607, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CFR este $ 0.0402748, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01086183.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CFR s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -5.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crypto Factor (CFR)

Capitalizare de piață $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Crypto Factor este $ 1.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CFR este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.12M.