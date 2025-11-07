Informații privind prețul pentru Cryowar (CWAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00128468 $ 0.00128468 $ 0.00128468 Minim 24 h $ 0.00142436 $ 0.00142436 $ 0.00142436 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00128468$ 0.00128468 $ 0.00128468 Maxim 24 h $ 0.00142436$ 0.00142436 $ 0.00142436 Maxim dintotdeauna $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.85% Modificare de preț (1 zi) +6.42% Modificare de preț (7 zile) +3.52% Modificare de preț (7 zile) +3.52%

Prețul în timp real pentru Cryowar (CWAR) este $0.0014163. În ultimele 24 de ore, tokenul CWAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00128468 și un maxim de $ 0.00142436, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CWAR este $ 6.29, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CWAR s-a modificat cu +0.85% în decursul ultimei ore, cu +6.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cryowar (CWAR)

Capitalizare de piață $ 426.82K$ 426.82K $ 426.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Ofertă află în circulație 301.36M 301.36M 301.36M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Cryowar este $ 426.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CWAR este 301.36M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.42M.