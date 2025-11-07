Informații privind prețul pentru Crumbcat (CRUMB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00026701 $ 0.00026701 $ 0.00026701 Minim 24 h $ 0.00034794 $ 0.00034794 $ 0.00034794 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00026701$ 0.00026701 $ 0.00026701 Maxim 24 h $ 0.00034794$ 0.00034794 $ 0.00034794 Maxim dintotdeauna $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 Cel mai mic preț $ 0.00013936$ 0.00013936 $ 0.00013936 Modificare de preț (1 oră) +1.71% Modificare de preț (1 zi) -2.02% Modificare de preț (7 zile) -42.48% Modificare de preț (7 zile) -42.48%

Prețul în timp real pentru Crumbcat (CRUMB) este $0.00029698. În ultimele 24 de ore, tokenul CRUMB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00026701 și un maxim de $ 0.00034794, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRUMB este $ 0.00263437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013936.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRUMB s-a modificat cu +1.71% în decursul ultimei ore, cu -2.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -42.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crumbcat (CRUMB)

Capitalizare de piață $ 296.83K$ 296.83K $ 296.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 296.83K$ 296.83K $ 296.83K Ofertă află în circulație 999.51M 999.51M 999.51M Ofertă totală 999,507,725.103162 999,507,725.103162 999,507,725.103162

Capitalizarea de piață actuală pentru Crumbcat este $ 296.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRUMB este 999.51M, cu o ofertă totală de 999507725.103162. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 296.83K.