Informații privind prețul pentru CrowdStrike xStock (CRWDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 518.02 $ 518.02 $ 518.02 Minim 24 h $ 534.52 $ 534.52 $ 534.52 Maxim 24 h Minim 24 h $ 518.02$ 518.02 $ 518.02 Maxim 24 h $ 534.52$ 534.52 $ 534.52 Maxim dintotdeauna $ 559.32$ 559.32 $ 559.32 Cel mai mic preț $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Modificare de preț (1 oră) -0.10% Modificare de preț (1 zi) -1.24% Modificare de preț (7 zile) -2.71% Modificare de preț (7 zile) -2.71%

Prețul în timp real pentru CrowdStrike xStock (CRWDX) este $526.58. În ultimele 24 de ore, tokenul CRWDX a fost tranzacționat între un minim de $ 518.02 și un maxim de $ 534.52, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRWDX este $ 559.32, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 403.98.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRWDX s-a modificat cu -0.10% în decursul ultimei ore, cu -1.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CrowdStrike xStock (CRWDX)

Capitalizare de piață $ 233.97K$ 233.97K $ 233.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M Ofertă află în circulație 443.50 443.50 443.50 Ofertă totală 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CrowdStrike xStock este $ 233.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRWDX este 443.50, cu o ofertă totală de 21120.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.14M.