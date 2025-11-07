Informații privind prețul pentru CROTCH (CROTCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00553778 $ 0.00553778 $ 0.00553778 Minim 24 h $ 0.00738743 $ 0.00738743 $ 0.00738743 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00553778$ 0.00553778 $ 0.00553778 Maxim 24 h $ 0.00738743$ 0.00738743 $ 0.00738743 Maxim dintotdeauna $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Cel mai mic preț $ 0.00461036$ 0.00461036 $ 0.00461036 Modificare de preț (1 oră) +5.40% Modificare de preț (1 zi) +4.33% Modificare de preț (7 zile) -1.52% Modificare de preț (7 zile) -1.52%

Prețul în timp real pentru CROTCH (CROTCH) este $0.00600996. În ultimele 24 de ore, tokenul CROTCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00553778 și un maxim de $ 0.00738743, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CROTCH este $ 0.01267094, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00461036.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CROTCH s-a modificat cu +5.40% în decursul ultimei ore, cu +4.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CROTCH (CROTCH)

Capitalizare de piață $ 425.04K$ 425.04K $ 425.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Ofertă află în circulație 70.72M 70.72M 70.72M Ofertă totală 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CROTCH este $ 425.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CROTCH este 70.72M, cu o ofertă totală de 400000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.40M.