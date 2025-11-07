Informații privind prețul pentru Cronos Legends (CLG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 108.04 $ 108.04 $ 108.04 Minim 24 h $ 114.38 $ 114.38 $ 114.38 Maxim 24 h Minim 24 h $ 108.04$ 108.04 $ 108.04 Maxim 24 h $ 114.38$ 114.38 $ 114.38 Maxim dintotdeauna $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Cel mai mic preț $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Modificare de preț (1 oră) +1.03% Modificare de preț (1 zi) -2.49% Modificare de preț (7 zile) -9.01% Modificare de preț (7 zile) -9.01%

Prețul în timp real pentru Cronos Legends (CLG) este $110.41. În ultimele 24 de ore, tokenul CLG a fost tranzacționat între un minim de $ 108.04 și un maxim de $ 114.38, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLG este $ 474.6, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 52.75.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLG s-a modificat cu +1.03% în decursul ultimei ore, cu -2.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cronos Legends (CLG)

Capitalizare de piață $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 52.77K$ 52.77K $ 52.77K Ofertă află în circulație 336.41 336.41 336.41 Ofertă totală 477.9525 477.9525 477.9525

Capitalizarea de piață actuală pentru Cronos Legends este $ 37.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLG este 336.41, cu o ofertă totală de 477.9525. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 52.77K.