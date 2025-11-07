Informații privind prețul pentru Crome (CROME) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00814188 $ 0.00814188 $ 0.00814188 Minim 24 h $ 0.00837496 $ 0.00837496 $ 0.00837496 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00814188$ 0.00814188 $ 0.00814188 Maxim 24 h $ 0.00837496$ 0.00837496 $ 0.00837496 Maxim dintotdeauna $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 Cel mai mic preț $ 0.00772015$ 0.00772015 $ 0.00772015 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.86% Modificare de preț (7 zile) -15.57% Modificare de preț (7 zile) -15.57%

Prețul în timp real pentru Crome (CROME) este $0.00818493. În ultimele 24 de ore, tokenul CROME a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00814188 și un maxim de $ 0.00837496, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CROME este $ 0.322876, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00772015.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CROME s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Crome (CROME)

Capitalizare de piață $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Crome este $ 8.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CROME este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.18K.