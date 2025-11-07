Informații privind prețul pentru CreatorDAO (CREATOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.004589 $ 0.004589 $ 0.004589 Minim 24 h $ 0.00495057 $ 0.00495057 $ 0.00495057 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.004589$ 0.004589 $ 0.004589 Maxim 24 h $ 0.00495057$ 0.00495057 $ 0.00495057 Maxim dintotdeauna $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Cel mai mic preț $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Modificare de preț (1 oră) -1.70% Modificare de preț (1 zi) -1.74% Modificare de preț (7 zile) -5.55% Modificare de preț (7 zile) -5.55%

Prețul în timp real pentru CreatorDAO (CREATOR) este $0.00470235. În ultimele 24 de ore, tokenul CREATOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.004589 și un maxim de $ 0.00495057, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CREATOR este $ 0.02225446, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00269697.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CREATOR s-a modificat cu -1.70% în decursul ultimei ore, cu -1.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CreatorDAO (CREATOR)

Capitalizare de piață $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Ofertă află în circulație 238.80M 238.80M 238.80M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CreatorDAO este $ 1.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CREATOR este 238.80M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.79M.