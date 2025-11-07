Informații privind prețul pentru CRAWJU (CRAWJU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00438897$ 0.00438897 $ 0.00438897 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +6.39% Modificare de preț (1 zi) +0.77% Modificare de preț (7 zile) -13.85% Modificare de preț (7 zile) -13.85%

Prețul în timp real pentru CRAWJU (CRAWJU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CRAWJU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRAWJU este $ 0.00438897, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRAWJU s-a modificat cu +6.39% în decursul ultimei ore, cu +0.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CRAWJU (CRAWJU)

Capitalizare de piață $ 585.32K$ 585.32K $ 585.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 585.32K$ 585.32K $ 585.32K Ofertă află în circulație 994.11M 994.11M 994.11M Ofertă totală 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CRAWJU este $ 585.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRAWJU este 994.11M, cu o ofertă totală de 994109792.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 585.32K.