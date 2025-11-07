Informații privind prețul pentru Copper Inu (COPPER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.26% Modificare de preț (1 zi) -1.07% Modificare de preț (7 zile) -14.18% Modificare de preț (7 zile) -14.18%

Prețul în timp real pentru Copper Inu (COPPER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COPPER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COPPER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COPPER s-a modificat cu +1.26% în decursul ultimei ore, cu -1.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Copper Inu (COPPER)

Capitalizare de piață $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Ofertă află în circulație 999.87M 999.87M 999.87M Ofertă totală 999,871,656.921404 999,871,656.921404 999,871,656.921404

Capitalizarea de piață actuală pentru Copper Inu este $ 5.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COPPER este 999.87M, cu o ofertă totală de 999871656.921404. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.72K.