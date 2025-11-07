BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Copper Inu astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COPPER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COPPER pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Copper Inu astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COPPER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COPPER pe MEXC acum.

Mai multe despre COPPER

Informații de preț pentru COPPER

Ce este COPPER

Pagina oficială pentru COPPER

Tokenomie pentru COPPER

Prognoza prețurilor pentru COPPER

Logo Copper Inu

Preț Copper Inu (COPPER)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 COPPER în USD:

--
----
-1.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Copper Inu (COPPER) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:49:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Copper Inu (COPPER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-1.07%

-14.18%

-14.18%

Prețul în timp real pentru Copper Inu (COPPER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COPPER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COPPER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COPPER s-a modificat cu +1.26% în decursul ultimei ore, cu -1.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Copper Inu (COPPER)

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

--
----

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,656.921404
999,871,656.921404 999,871,656.921404

Capitalizarea de piață actuală pentru Copper Inu este $ 5.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COPPER este 999.87M, cu o ofertă totală de 999871656.921404. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.72K.

Istoric de preț pentru Copper Inu (COPPER) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Copper Inu la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Copper Inu la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Copper Inu la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Copper Inu la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.07%
30 de zile$ 0-53.71%
60 de zile$ 0-38.32%
90 de zile$ 0--

Ce este Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Copper Inu (COPPER)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Copper Inu (USD)

Ce valoare va avea Copper Inu (COPPER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Copper Inu (COPPER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Copper Inu.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Copper Inu!

COPPER în monede locale

Tokenomie pentru Copper Inu (COPPER)

Înțelegerea tokenomică a Copper Inu (COPPER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COPPER!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Copper Inu (COPPER)

Cât valorează Copper Inu (COPPER) astăzi?
Prețul pe viu pentru COPPER în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru COPPER în USD?
Prețul actual pentru COPPER la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Copper Inu?
Capitalizarea de piață pentru COPPER este $ 5.72K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru COPPER?
Ofertă aflată în circulație pentru COPPER este 999.87M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COPPER?
COPPER a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COPPER?
COPPER a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru COPPER?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COPPER este -- USD.
Va crește COPPER în acest an?
COPPER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COPPER pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:49:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Copper Inu (COPPER)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

