Informații privind prețul pentru Convergence (CONV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) -2.51% Modificare de preț (7 zile) -7.92% Modificare de preț (7 zile) -7.92%

Prețul în timp real pentru Convergence (CONV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CONV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CONV este $ 0.251715, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CONV s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu -2.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Convergence (CONV)

Capitalizare de piață $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K Ofertă află în circulație 3.93B 3.93B 3.93B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Convergence este $ 13.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CONV este 3.93B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 33.15K.