Informații privind prețul pentru Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0,00053034 $ 0,00053034 $ 0,00053034 Minim 24 h $ 0,00061387 $ 0,00061387 $ 0,00061387 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0,00053034$ 0,00053034 $ 0,00053034 Maxim 24 h $ 0,00061387$ 0,00061387 $ 0,00061387 Maxim dintotdeauna $ 0,00442362$ 0,00442362 $ 0,00442362 Cel mai mic preț $ 0,00012265$ 0,00012265 $ 0,00012265 Modificare de preț (1 oră) -0,77% Modificare de preț (1 zi) -12,09% Modificare de preț (7 zile) -13,47% Modificare de preț (7 zile) -13,47%

Prețul în timp real pentru Concentric Industries (CONCENTRIC) este $0,00053701. În ultimele 24 de ore, tokenul CONCENTRIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0,00053034 și un maxim de $ 0,00061387, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CONCENTRIC este $ 0,00442362, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0,00012265.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CONCENTRIC s-a modificat cu -0,77% în decursul ultimei ore, cu -12,09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13,47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Concentric Industries (CONCENTRIC)

Capitalizare de piață $ 468,18K$ 468,18K $ 468,18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 536,99K$ 536,99K $ 536,99K Ofertă află în circulație 871,82M 871,82M 871,82M Ofertă totală 999 946 936,5288035 999 946 936,5288035 999 946 936,5288035

Capitalizarea de piață actuală pentru Concentric Industries este $ 468,18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CONCENTRIC este 871,82M, cu o ofertă totală de 999946936.5288035. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 536,99K.