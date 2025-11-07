Informații privind prețul pentru Company (COMPANY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00027128 Maxim 24 h $ 0.00035711 Maxim dintotdeauna $ 0.0005337 Cel mai mic preț $ 0.00024374 Modificare de preț (1 oră) -1.05% Modificare de preț (1 zi) -20.29% Modificare de preț (7 zile) -13.29%

Prețul în timp real pentru Company (COMPANY) este $0.00027802. În ultimele 24 de ore, tokenul COMPANY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00027128 și un maxim de $ 0.00035711, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COMPANY este $ 0.0005337, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00024374.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COMPANY s-a modificat cu -1.05% în decursul ultimei ore, cu -20.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Company (COMPANY)

Capitalizare de piață $ 278.02K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 278.02K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Company este $ 278.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COMPANY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 278.02K.