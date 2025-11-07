Informații privind prețul pentru Comet Portfolio (COMET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.93% Modificare de preț (1 zi) -7.86% Modificare de preț (7 zile) -22.04% Modificare de preț (7 zile) -22.04%

Prețul în timp real pentru Comet Portfolio (COMET) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COMET a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COMET este $ 0.00289967, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COMET s-a modificat cu -0.93% în decursul ultimei ore, cu -7.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Comet Portfolio (COMET)

Capitalizare de piață $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K Ofertă află în circulație 999.74M 999.74M 999.74M Ofertă totală 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554

Capitalizarea de piață actuală pentru Comet Portfolio este $ 56.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COMET este 999.74M, cu o ofertă totală de 999735664.3281554. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 56.03K.