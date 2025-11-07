Informații privind prețul pentru COLORS (COLORS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.63% Modificare de preț (1 zi) -1.58% Modificare de preț (7 zile) +1.26% Modificare de preț (7 zile) +1.26%

Prețul în timp real pentru COLORS (COLORS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COLORS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COLORS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COLORS s-a modificat cu +0.63% în decursul ultimei ore, cu -1.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața COLORS (COLORS)

Capitalizare de piață $ 120.47K$ 120.47K $ 120.47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 120.47K$ 120.47K $ 120.47K Ofertă află în circulație 998.34M 998.34M 998.34M Ofertă totală 998,341,633.541354 998,341,633.541354 998,341,633.541354

Capitalizarea de piață actuală pentru COLORS este $ 120.47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COLORS este 998.34M, cu o ofertă totală de 998341633.541354. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 120.47K.