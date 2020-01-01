Tokenomie pentru Coinshift USDC (CSUSDC) Descoperă informații cheie despre Coinshift USDC (CSUSDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Pagină de internet oficială: https://www.coinshift.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Coinshift USDC (CSUSDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coinshift USDC (CSUSDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Ofertă totală: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Ofertă aflată în circulație: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Maxim dintotdeauna: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Minim dintotdeauna: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Preț curent: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Află mai mult despre prețul tokenului Coinshift USDC (CSUSDC)

Tokenomie pentru Coinshift USDC (CSUSDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coinshift USDC (CSUSDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSUSDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSUSDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSUSDC, explorează prețul în direct al tokenului CSUSDC!

Predicție de preț pentru CSUSDC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CSUSDC? Pagina noastră de predicție de preț pentru CSUSDC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CSUSDC!

