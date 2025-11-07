Informații privind prețul pentru CoinPouch (POUCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.15% Modificare de preț (1 zi) -6.37% Modificare de preț (7 zile) -60.49% Modificare de preț (7 zile) -60.49%

Prețul în timp real pentru CoinPouch (POUCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul POUCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POUCH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POUCH s-a modificat cu +1.15% în decursul ultimei ore, cu -6.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -60.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CoinPouch (POUCH)

Capitalizare de piață $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CoinPouch este $ 35.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POUCH este 999.99M, cu o ofertă totală de 999994690.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.02K.