Informații privind prețul pentru CoinBuck (BUCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00007521 $ 0.00007521 $ 0.00007521 Minim 24 h $ 0.0000789 $ 0.0000789 $ 0.0000789 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00007521$ 0.00007521 $ 0.00007521 Maxim 24 h $ 0.0000789$ 0.0000789 $ 0.0000789 Maxim dintotdeauna $ 0.00055081$ 0.00055081 $ 0.00055081 Cel mai mic preț $ 0.00000853$ 0.00000853 $ 0.00000853 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -3.49% Modificare de preț (7 zile) -13.29% Modificare de preț (7 zile) -13.29%

Prețul în timp real pentru CoinBuck (BUCK) este $0.00007596. În ultimele 24 de ore, tokenul BUCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007521 și un maxim de $ 0.0000789, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUCK este $ 0.00055081, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000853.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUCK s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -3.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CoinBuck (BUCK)

Capitalizare de piață $ 758.48K$ 758.48K $ 758.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 758.48K$ 758.48K $ 758.48K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CoinBuck este $ 758.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUCK este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 758.48K.