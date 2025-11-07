Informații privind prețul pentru CoinbarPay (CBPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.64% Modificare de preț (1 zi) -1.56% Modificare de preț (7 zile) -9.24% Modificare de preț (7 zile) -9.24%

Prețul în timp real pentru CoinbarPay (CBPAY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CBPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CBPAY este $ 0.00137281, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CBPAY s-a modificat cu +0.64% în decursul ultimei ore, cu -1.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CoinbarPay (CBPAY)

Capitalizare de piață $ 431.01K$ 431.01K $ 431.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Ofertă află în circulație 3.68B 3.68B 3.68B Ofertă totală 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CoinbarPay este $ 431.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CBPAY este 3.68B, cu o ofertă totală de 40000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.68M.