Informații privind prețul pentru Cofinex (CNX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.275806 $ 0.275806 $ 0.275806 Minim 24 h $ 0.309952 $ 0.309952 $ 0.309952 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.275806$ 0.275806 $ 0.275806 Maxim 24 h $ 0.309952$ 0.309952 $ 0.309952 Maxim dintotdeauna $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 Cel mai mic preț $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) +28.14% Modificare de preț (7 zile) +28.14%

Prețul în timp real pentru Cofinex (CNX) este $0.309803. În ultimele 24 de ore, tokenul CNX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.275806 și un maxim de $ 0.309952, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CNX este $ 0.500327, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04504196.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CNX s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +28.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cofinex (CNX)

Capitalizare de piață $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 154.90M$ 154.90M $ 154.90M Ofertă află în circulație 65.00M 65.00M 65.00M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Cofinex este $ 20.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CNX este 65.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 154.90M.