Informații privind prețul pentru CodeputerBot (CODEPUTER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.02% Modificare de preț (7 zile) -14.47% Modificare de preț (7 zile) -14.47%

Prețul în timp real pentru CodeputerBot (CODEPUTER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CODEPUTER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CODEPUTER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CODEPUTER s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CodeputerBot (CODEPUTER)

Capitalizare de piață $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Ofertă află în circulație 999.37M 999.37M 999.37M Ofertă totală 999,371,724.846053 999,371,724.846053 999,371,724.846053

Capitalizarea de piață actuală pentru CodeputerBot este $ 10.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CODEPUTER este 999.37M, cu o ofertă totală de 999371724.846053. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.98K.