Informații privind prețul pentru Coded for millions (CODED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -8.44% Modificare de preț (7 zile) -40.45% Modificare de preț (7 zile) -40.45%

Prețul în timp real pentru Coded for millions (CODED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CODED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CODED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CODED s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -8.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Coded for millions (CODED)

Capitalizare de piață $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,842,596.261205 999,842,596.261205 999,842,596.261205

Capitalizarea de piață actuală pentru Coded for millions este $ 36.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CODED este 999.84M, cu o ofertă totală de 999842596.261205. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.75K.