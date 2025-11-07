Informații privind prețul pentru Cod3x (CDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.052933 $ 0.052933 $ 0.052933 Minim 24 h $ 0.059509 $ 0.059509 $ 0.059509 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.052933$ 0.052933 $ 0.052933 Maxim 24 h $ 0.059509$ 0.059509 $ 0.059509 Maxim dintotdeauna $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Cel mai mic preț $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Modificare de preț (1 oră) -1.04% Modificare de preț (1 zi) -6.60% Modificare de preț (7 zile) -26.01% Modificare de preț (7 zile) -26.01%

Prețul în timp real pentru Cod3x (CDX) este $0.053205. În ultimele 24 de ore, tokenul CDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.052933 și un maxim de $ 0.059509, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CDX este $ 0.251359, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01749092.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CDX s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -6.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cod3x (CDX)

Capitalizare de piață $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Ofertă află în circulație 49.13M 49.13M 49.13M Ofertă totală 49,130,305.90765258 49,130,305.90765258 49,130,305.90765258

Capitalizarea de piață actuală pentru Cod3x este $ 2.60M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CDX este 49.13M, cu o ofertă totală de 49130305.90765258. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.60M.