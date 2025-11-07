Informații privind prețul pentru CLU (CLU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -7.73% Modificare de preț (1 zi) -5.97% Modificare de preț (7 zile) -41.29% Modificare de preț (7 zile) -41.29%

Prețul în timp real pentru CLU (CLU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CLU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLU s-a modificat cu -7.73% în decursul ultimei ore, cu -5.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CLU (CLU)

Capitalizare de piață $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K Ofertă află în circulație 991.18M 991.18M 991.18M Ofertă totală 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

Capitalizarea de piață actuală pentru CLU este $ 32.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLU este 991.18M, cu o ofertă totală de 991178886.0244287. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.04K.