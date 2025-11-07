Informații privind prețul pentru CLONES (CLONES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.06% Modificare de preț (1 zi) -6.28% Modificare de preț (7 zile) -21.99% Modificare de preț (7 zile) -21.99%

Prețul în timp real pentru CLONES (CLONES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CLONES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLONES este $ 0.00472169, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLONES s-a modificat cu -0.06% în decursul ultimei ore, cu -6.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CLONES (CLONES)

Capitalizare de piață $ 189.52K$ 189.52K $ 189.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 194.38K$ 194.38K $ 194.38K Ofertă află în circulație 975.00M 975.00M 975.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CLONES este $ 189.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLONES este 975.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 194.38K.