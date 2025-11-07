Informații privind prețul pentru Clankermon (CLANKERMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00065281 $ 0.00065281 $ 0.00065281 Minim 24 h $ 0.00070505 $ 0.00070505 $ 0.00070505 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00065281$ 0.00065281 $ 0.00065281 Maxim 24 h $ 0.00070505$ 0.00070505 $ 0.00070505 Maxim dintotdeauna $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Cel mai mic preț $ 0.00058742$ 0.00058742 $ 0.00058742 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -2.56% Modificare de preț (7 zile) +1.41% Modificare de preț (7 zile) +1.41%

Prețul în timp real pentru Clankermon (CLANKERMON) este $0.0006608. În ultimele 24 de ore, tokenul CLANKERMON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00065281 și un maxim de $ 0.00070505, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLANKERMON este $ 0.00185889, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00058742.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLANKERMON s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -2.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Clankermon (CLANKERMON)

Capitalizare de piață $ 630.05K$ 630.05K $ 630.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 630.05K$ 630.05K $ 630.05K Ofertă află în circulație 953.47M 953.47M 953.47M Ofertă totală 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

Capitalizarea de piață actuală pentru Clankermon este $ 630.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLANKERMON este 953.47M, cu o ofertă totală de 953465831.1459543. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 630.05K.