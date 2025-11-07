Informații privind prețul pentru ChicagoCoin (CLT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00376277 $ 0.00376277 $ 0.00376277 Minim 24 h $ 0.0038402 $ 0.0038402 $ 0.0038402 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00376277$ 0.00376277 $ 0.00376277 Maxim 24 h $ 0.0038402$ 0.0038402 $ 0.0038402 Maxim dintotdeauna $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 Cel mai mic preț $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 Modificare de preț (1 oră) +0.16% Modificare de preț (1 zi) -0.23% Modificare de preț (7 zile) +0.19% Modificare de preț (7 zile) +0.19%

Prețul în timp real pentru ChicagoCoin (CLT) este $0.00381329. În ultimele 24 de ore, tokenul CLT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00376277 și un maxim de $ 0.0038402, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLT este $ 0.00507574, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0021948.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLT s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu -0.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ChicagoCoin (CLT)

Capitalizare de piață $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Ofertă află în circulație 600.00M 600.00M 600.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ChicagoCoin este $ 2.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLT este 600.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.81M.