Informații privind prețul pentru Chatrix (CRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004649 $ 0.00004649 $ 0.00004649 Minim 24 h $ 0.00005195 $ 0.00005195 $ 0.00005195 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004649$ 0.00004649 $ 0.00004649 Maxim 24 h $ 0.00005195$ 0.00005195 $ 0.00005195 Maxim dintotdeauna $ 0.00098976$ 0.00098976 $ 0.00098976 Cel mai mic preț $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 Modificare de preț (1 oră) +1.44% Modificare de preț (1 zi) +0.83% Modificare de preț (7 zile) +22.97% Modificare de preț (7 zile) +22.97%

Prețul în timp real pentru Chatrix (CRX) este $0.00004822. În ultimele 24 de ore, tokenul CRX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004649 și un maxim de $ 0.00005195, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRX este $ 0.00098976, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003041.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRX s-a modificat cu +1.44% în decursul ultimei ore, cu +0.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +22.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chatrix (CRX)

Capitalizare de piață $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K Ofertă află în circulație 758.68M 758.68M 758.68M Ofertă totală 874,906,470.476795 874,906,470.476795 874,906,470.476795

Capitalizarea de piață actuală pentru Chatrix este $ 36.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRX este 758.68M, cu o ofertă totală de 874906470.476795. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.32K.