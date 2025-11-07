Informații privind prețul pentru chatr (CHATR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00000437$ 0.00000437 $ 0.00000437 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.39% Modificare de preț (1 zi) -3.79% Modificare de preț (7 zile) -15.53% Modificare de preț (7 zile) -15.53%

Prețul în timp real pentru chatr (CHATR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CHATR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHATR este $ 0.00000437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHATR s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu -3.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața chatr (CHATR)

Capitalizare de piață $ 51.52K$ 51.52K $ 51.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 51.52K$ 51.52K $ 51.52K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Capitalizarea de piață actuală pentru chatr este $ 51.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHATR este 100.00B, cu o ofertă totală de 99999999999.99998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 51.52K.