Informații privind prețul pentru Charged Particles (IONX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00102057 $ 0.00102057 $ 0.00102057 Minim 24 h $ 0.00102837 $ 0.00102837 $ 0.00102837 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00102057$ 0.00102057 $ 0.00102057 Maxim 24 h $ 0.00102837$ 0.00102837 $ 0.00102837 Maxim dintotdeauna $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -0.22% Modificare de preț (7 zile) -9.76% Modificare de preț (7 zile) -9.76%

Prețul în timp real pentru Charged Particles (IONX) este $0.00102213. În ultimele 24 de ore, tokenul IONX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00102057 și un maxim de $ 0.00102837, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IONX este $ 2.75, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IONX s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -0.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Charged Particles (IONX)

Capitalizare de piață $ 81.64K$ 81.64K $ 81.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 102.21K$ 102.21K $ 102.21K Ofertă află în circulație 79.88M 79.88M 79.88M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Charged Particles este $ 81.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IONX este 79.88M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 102.21K.