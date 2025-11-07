Informații privind prețul pentru Cel AI (SN127) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 Minim 24 h $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 Maxim 24 h $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Maxim dintotdeauna $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Cel mai mic preț $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Modificare de preț (1 oră) -1.84% Modificare de preț (1 zi) +2.74% Modificare de preț (7 zile) +29.65% Modificare de preț (7 zile) +29.65%

Prețul în timp real pentru Cel AI (SN127) este $2.35. În ultimele 24 de ore, tokenul SN127 a fost tranzacționat între un minim de $ 2.12 și un maxim de $ 2.45, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN127 este $ 3.29, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.385811.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN127 s-a modificat cu -1.84% în decursul ultimei ore, cu +2.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +29.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cel AI (SN127)

Capitalizare de piață $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Ofertă află în circulație 1.28M 1.28M 1.28M Ofertă totală 1,276,725.838641489 1,276,725.838641489 1,276,725.838641489

Capitalizarea de piață actuală pentru Cel AI este $ 3.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN127 este 1.28M, cu o ofertă totală de 1276725.838641489. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.00M.